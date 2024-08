Meteo Piemonte: weekend di rovesci e temporali, ma lunedì torna il bel tempo

PIEMONTE – Il minimo sulle Baleari inizia il suo transito verso est per ricongiungersi alla saccatura presente sulle Francia settentrionale. Per oggi questo comporterà l’innesco di instabilità prevalentemente limitata ai rilievi, ma non si esclude il transito di rovesci sulle pianure e temporali in sconfinamento dalla Liguria. Domani il minimo raggiunge la saccatura, che addossa il suo asse all’arco alpino, favorendo un’intensificazione dell’instabilità; è dunque atteso che i temporali in formazione sui rilievi transitino in modo più deciso sulle pianure, soprattutto nel pomeriggio. Domenica l’asse attraverserà la nostra regione con un ulteriore spinta alla convezione che favorirà temporali dapprima sul Piemonte orientale in successivo transito verso sudovest. Da lunedì una rapida rimonta dei valori di pressione favorirà un esaurimento delle precipitazioni. La previsione è tuttavia affetta da un alto grado di incertezza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese