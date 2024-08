Vercelli, incidente mortale sul campo da motocross: 50enne cade e perde la vita

VERCELLI – Nel primo pomeriggio di oggi, sul campo da motocross di Vercelli, si è verificato un indicente mortale.

A perdere la vita è stato un uomo sulla cinquantina, che è caduto dalla sua motocicletta mentre stava percorrendo il tracciato del campo. Restano ancora da stabilire le cause del decesso: non è certo infatti se l’uomo sia morto per le lesioni causate dalla caduta o per un precedente malore.

Secondo i primi rilievi, l’incidente non avrebbe coinvolto altre persone. Ogni attività sportiva prevista per oggi è stata sospesa.

