Autore di gravi reati fermato a Torino e rimpatriato nuovamente: espulsione eseguita per un cittadino straniero

TORINO – È stato fermato a Torino e nuovamente espulso dal territorio italiano un cittadino straniero noto alle forze dell’ordine per la sua lunga serie di reati. L’uomo, che già in passato era stato colpito da diversi ordini di espulsione violati, destava particolare allarme sociale per i suoi comportamenti violenti e criminali.

Un criminale seriale

Già rimpatriato una prima volta nel 2013, l’uomo era stato successivamente arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia, ottenendo nel 2018 un permesso di soggiorno grazie al suo matrimonio con una cittadina italiana. Tuttavia, nel 2019 era stato arrestato nuovamente per tentato omicidio, dopo aver accoltellato un ex dipendente del bar della moglie durante una lite violenta ai Murazzi. La vittima, colpita con un coltello da cucina, aveva riportato ferite gravissime ed era stata sottoposta a un intervento d’urgenza.

L’uomo non si era fermato qui: nel 2020 era stato denunciato dalla moglie per violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, aggravati dal suo abuso di alcol e droghe, oltre che dal gioco d’azzardo. Questi episodi, accaduti anche in presenza di clienti del bar, avevano portato a ulteriori condanne a suo carico.

Di fronte a un quadro così preoccupante, le autorità hanno rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel 2020. Con una condanna a 1 anno e 8 mesi per lesioni aggravate e una successiva condanna a 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti e atti persecutori, è stato deciso l’accompagnamento immediato alla frontiera, e l’uomo è stato rimpatriato nelle ultime ore.

Nella stessa settimana, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha emesso altre tre misure di rimpatrio nei confronti di altri tre cittadini extracomunitari, intercettati in posizione irregolare dalla Polizia locale di Pinerolo. Questi ultimi sono stati sottoposti a misure alternative al trattenimento, come il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma, in attesa del loro rimpatrio programmato per la prossima settimana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese