Incendio di un furgone a Chiavazza: sospetti su un uomo già noto alle forze dell’ordine

CHIAVAZZA – Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, poco dopo l’una, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in via Verdi a Chiavazza per spegnere l’incendio di un furgone. Le fiamme, che hanno avvolto la parte anteriore del mezzo, sono state domate rapidamente, evitando danni più estesi. Sul posto era già presente la Polizia di Stato, che stava raccogliendo le prime dichiarazioni del proprietario del veicolo.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, ma non si esclude la possibilità di un atto doloso. Le indagini sono attualmente in corso e ci sarebbe già un sospettato. Si tratta di un uomo che, secondo quanto emerso, potrebbe essere lo stesso che, qualche mese fa, ha danneggiato un centinaio di auto tagliando le gomme. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali, e resta d’obbligo la presunzione di innocenza, considerato che le indagini sono ancora in fase preliminare.

Oltre all’incendio del furgone, lo stesso individuo potrebbe essere coinvolto in un secondo episodio avvenuto poco distante, in via della Vittoria, dove a prendere fuoco sono stati alcuni sacchi contenenti resti di parquet. Anche su questo caso sono in corso accertamenti.

La polizia sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, e domani è previsto l’acquisizione di ulteriori riprese che potrebbero fornire nuovi elementi utili per risalire con certezza all’identità del responsabile dell’incendio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese