Incendio in un condominio a Torino, evacuate 14 persone

TORINO – Quattordici persone sono state fatte evacuare da un condominio in via Sansovino 281 a Torino a causa di un incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto 2024. Le fiamme si sono propagate intorno alle 16:50 e sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Borgata La Falchera. Le cause dell’incendio, partito da un appartamento al quinto piano, sono ancora in fase di accertamento. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate. La proprietaria dell’abitazione, una donna di 58 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino; non è in pericolo di vita. Fortunatamente, non si registrano altri feriti, ma l’alloggio è stato dichiarato inagibile.

