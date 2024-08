Acqua torbida dai rubinetti dopo il temporale: ordinanza di non potabilità a Cuneo e comuni limitrofi

CUNEESE – I violenti acquazzoni che si sono abbattuti ieri sera sul territorio hanno provocato l’intorbidimento delle acque nelle sorgenti del Bandito, compromettendo la qualità dell’acqua distribuita nella rete idrica di Cuneo e dei comuni limitrofi. Le manovre di emergenza messe in atto dall’Acda non sono state sufficienti a contenere il problema, causando la contaminazione dei principali serbatoi che alimentano la rete idrica di Cuneo e l’area intercomunale.

Come misura cautelativa, è stata emessa un’ordinanza di non potabilità dell’acqua per i comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura e Cuneo. L’Acda ha già avviato le operazioni di pulizia dei serbatoi, ma queste richiederanno l’intera giornata. Durante questo periodo, i cittadini sono invitati a non utilizzare l’acqua del rubinetto per scopi potabili.

Nel frattempo, per i comuni connessi alla rete intercomunale, sono stati attivati i pozzi per evitare ulteriori contaminazioni. L’Acda sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti man mano che le operazioni di ripristino proseguiranno.

Si invita la popolazione interessata a seguire le indicazioni delle autorità locali e a rimanere informata attraverso i canali ufficiali.

