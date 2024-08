Camminano lungo il torrente e si addentrano in un canalone, ma si perdono sulle alture di Oulx

TORINO – Due escursionisti si sono persi su un sentiero vicino a un torrente della val di Susa e sono rimasti bloccati. I due si trovavano nei pressi di Chateau Beaulard quando, nel tardo pomeriggio di oggi (19 agosto), si sono addentrati in un sentiero in pendenza nei pressi di un corso d’acqua, che non ha più consentito loro di proseguire.

La coppia di camminatori ha chiamato i soccorsi, che si sono mobilitati con una squadra di terra e l’elicottero; sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Oulx Torino. Intorno alle 18,30 i due sono stati riportati a valle.

