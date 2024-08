Stasera (19 agosto) anche sul Piemonte ci sarà la “superluna blu” (che in realtà non sarà blu)

PIEMONTE – Anche nei cieli del Piemonte questa sera (19 agosto) si potrà osservare la “Superluna”, a partire dalle 20,26 circa. Di che cosa si tratta? Anche se sul web in queste ore stanno spopolando i termini “superluna” e “luna blu stagionale”, in realtà non sarà blu, né di nessun altro colore. Come spiega The virtual telescope project, si tratta infatti di termini giornalistici che indicano il fatto che, per via della particolare vicinanza tra la Terra e la Luna, quest’ultima apparirà più grande e più luminosa.

Perché si verifica?

La Luna in queste ore si trova nel “perigeo”, termine di origine greca che indica il punto di massimo avvicinamento alla Terra. Per questo il nostro satellite si troverà più in basso del solito rispetto al nostro orizzonte.

Fonte dell’immagine: Gianluca Masi, The Sturgeon Blue Supermoon 2024: poster of the event

