Previsioni meteo Piemonte: in arrivo un miglioramento dopo il passaggio della saccatura

PIEMONTE – Oggi, lunedì 19 agosto, il tempo sarà caratterizzato da cieli per lo più nuvolosi a causa del passaggio della saccatura che ha portato condizioni termiche più miti e un po’ di maltempo, specialmente nelle regioni meridionali del Paese. La nuvolosità è attesa in graduale diminuzione, con un miglioramento progressivo che partirà da ovest durante la giornata. Le possibilità di precipitazioni sono basse, se non per qualche pioggia isolata sull’estremo levante ligure.

Le temperature sono previste in leggero rialzo con massime che raggiungeranno i 28-30 °C. I venti saranno generalmente assenti o deboli, provenienti dai quadranti nordorientali, con raffiche più moderate solo sul levante ligure.

Da domani, martedì 20 agosto, fino a venerdì 23 agosto, assisteremo a un netto miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione. Il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia, da giovedì è attesa una ripresa dell’attività convettiva pomeridiana sulle Alpi, con la possibilità di isolati rovesci o deboli temporali.

Le temperature continueranno a salire, con massime che potranno raggiungere i 32-33 °C. Le minime si attesteranno tra i 19 e i 22 °C, con valori più bassi nell’entroterra e più elevati lungo le coste. I venti resteranno generalmente assenti o deboli, con prevalenza di brezza.

Per il fine settimana, non si prevede un cambiamento significativo nella situazione meteo. Il caldo sarà ancora un po’ più intenso e le giornate continueranno a essere estive e piacevoli. Tuttavia, è previsto un possibile peggioramento a partire da domenica, con un ritorno di condizioni instabili.

