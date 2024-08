Ultimi posti per il cinema all’aperto nel carcere di Fossano

FOSSANO – Ultimi posti disponibili per l’ultimo incontro con il Cinema in Carcere per questa estate!

Lunedì 26 agosto porteremo alla Casa di Reclusione di Fossano in via San Giovanni Bosco 48 The Holdovers di Alexander Payne, una storia toccante sulle seconde possibilità!

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre il 22 agosto, via mail all’indirizzo prenotazionecarcerefossano@gmail.com indicando:

* nome e cognome

* data e luogo di nascita

* numero di carta d’identità

La proiezione avrà inizio alle 21.30 con ritrovo alle ore 20.00.

The Holdovers – Lezioni di vita

Regia di Alexander Payne con Paul Giamatti e Dominic Sessa. Commedia – USA, 2023 (133 minuti).

Paul Hunham è professore di storia in un college del New England. Rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori che aspettano il diploma senza sforzo. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare. Tra loro, in altezza e spirito, spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico ‘dimenticato’ dalla madre. Ostinati e diversamente inadeguati al mondo, Paul e Angus sono costretti a socializzare sotto lo sguardo paziente di Mary Lamb, cuoca della scuola che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Ma l’isolamento e il Natale accorceranno le distanze e li costringeranno a ‘rompere le righe’ e a ‘mettersi in riga’.

Foto da Google Streetview

