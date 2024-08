Allerta per la presenza del ragno violino a Novara, ma si scopre che l’avviso dell’Asl è un falso

NOVARA – Nella giornata di ieri, a Novara, in particolare nelle zone di Veveri e Vignale, sono stati distribuiti dei volantini che sembravano provenire dall’Asl e che annunciavano un’emergenza dovuta alla presenza del ragno violino, ma si è presto scoperto che si trattava di una falsa comunicazione.

Gli abitanti dei due quartieri cittadini hanno trovato nella cassetta delle lettere un avviso, corredato dal logo dell’Asl di Novara e firmato dal direttore generale, in cui si segnalava la presenza del ragno violino nella zona. L’avviso avvertiva che “il morso di questo insetto può essere, in alcuni casi, persino letale“. Il documento conteneva inoltre alcune misure preventive da adottare, tre suggerimenti su cosa fare in caso di morso e un numero verde appositamente attivato.

Ma si trattava di un falso

La smentita ufficiale dell’Asl di Novara è arrivata dopo che il comunicato ha iniziato a circolare sui social network grazie ai residenti. Si è così scoperto che la notizia era priva di fondamento: non esiste alcuna allerta e, soprattutto, l’Asl Novara non ha emesso alcun avviso in proposito.

Anche il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, è intervenuto sulla questione, scrivendo in un post sulla sua pagina Facebook che «L’Asl non ha diffuso nessuna segnalazione, né l’ha ricevuta dai cittadini. Qualcuno ha pensato di fare uno scherzo di pessimo gusto in occasione del Ferragosto. L’Asl ha già preso provvedimenti in merito».

