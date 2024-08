Biella: 13enne ha una reazione allergica mentre è in un rifugio di alta montagna, elisoccorsa

BIELLA – Nel pomeriggio di oggi (martedì 20 agosto) una ragazza di 13 anni è stata colpita da una reazione allergica mentre si trovava in montagna sopra Biella. Il malessere si è manifestato quando si trovava al rifugio Mombarone, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. A notare che qualcosa non andava è stato il gestore del rifugio, che è risultato essere anche un membro delle squadre del Soccorso Alpino. É stato lui ad allertare il 118 e a far trasportare la 13enne a valle.

Al momento la ragazza si trova all’ospedale di Ponderano; non sono ancora chiare le cause della reazione allergica.

