Il 7 settembre Torino ospiterà il torneo di uno dei più famosi videogiochi di arti marziali: Tekken. Si vinceranno anche dei soldi

TORINO – Il 7 settembre al Palatorino di Corso Svizzera, a Torino, si terrà “Trottolino“: un torneo di videogame in cui per un’intera giornata decine di persone giocheranno a Tekken 8. Si tratta di un raduno rituale per la comunità torinese di questo videogioco e sono stati messi in palio dei soldi per i primi quattro classificati.

Che cos’è Tekken?

Tekken è uno dei più famosi videogiochi di arti marziali al mondo. Fa parte del genere “picchiaduro”, ovvero quei giochi in cui lo scopo principale è, letteralmente, picchiare un altro giocatore fino ad esaurirgli la barra della vita.

É sviluppato dall’impresa giapponese Namco e fu rilasciato per la prima volta nel 1995; da allora ha venduto più di 51 milioni di unità.

“Tekken” è il nome del torneo di arti marziali in cui si sfidano i vari giocatori; il vincitore di tutti i match diventa “The King of Iron Fist Tournament”. La trama si è sviluppata negli anni ed è diventata molto complessa, ma basti sapere che tutto ebbe inizio perché un magnate giapponese, Heihachi Mishima, gettò da una rupe suo figlio, Kazuya Mishima, per testarne la forza. Inizò così la “missione” di Kazuya: sconfiggere il padre combattendo nel suo stesso torneo.

Modalità, premi e orari

Il Trottolino 2024 prevede quattro premi in denaro. Al primo classificato 400 euro + trofeo, al secondo 300, al terzo 200 e al quarto 100 euro (senza trofeo).

Le sfide tra giocatori si svolgeranno sulla Play Station 5 e ogni player, per superare il turno, dovrà eliminare l’altro concorrente in due sfide, secondo la modalità della doppia eliminazione. L’organizzazione fa sapere che “tutti i giocatori devono munirsi della propria periferica di controllo, cavo e potenziali cuffie”.

Il check in è alle 10 del mattino del 7 settembre, l’inizio delle sfide alle 11,30.

La community torinese di Tekken (e non solo)

Torino ha una community piuttosto attiva di appassionati di Tekken. L’anno scorso hanno partecipato al “Trottolino” 61 persone.

Il capoluogo piemontese, tra l’altro, è una delle capitali italiane di questo tipo di videogiochi. Ci sono altri tornei di picchiaduro che ogni anno vengono organizzati a Torino; un esempio è l’Only The Best, quest’anno svoltosi nell’Hotel Torino Royal in Via Corso Regina Margherita. Qui si è giocato, oltre a Tekken 8 (per il Tekken World Tour), anche ai giochi Street Fighter 6, Guilty Gear Strive e Granblue Fantasy Versus: Rising.

Non solo: la saga di Tekken e i suoi personaggi sono andati molto forte anche in diverse edizioni del Torino Comix.

