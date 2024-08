Meteo, torna il bel tempo sul Piemonte: temperature in rialzo nei prossimi giorni

PIEMONTE – Dopo i nubifragi della scorsa settimana e un weekend di piogge, torna il bel tempo sul Piemonte.

Secondo le previsioni pubblicate sul sito della Regione, infatti, «l’attuale graduale rimonta di un canale di alta pressione, dalla Spagna all’Europa centrale, allontana verso l’Italia meridionale la depressione responsabile dell’instabilità del weekend sul Piemonte e riporta tempo stabile e soleggiato per oggi e i prossimi giorni, con temperature in rialzo, in particolare nella giornata di mercoledì».

Di nuovo temperature oltre i 30 gradi, quindi, ci aspettano su gran parte del nostro territorio. Solo giovedì, invece, «un flusso più umido orientale nei bassi strati atmosferici potrà portare un parziale aumento della nuvolosità sulla regione, con una temporanea lieve flessione delle temperature diurne».

