Brandizzo ricorda le cinque vittime della tragedia ferroviaria: una giornata di commemorazione

BRANDIZZO – Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo. Questi sono i nomi dei cinque operai che hanno perso la vita nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 a Brandizzo, mentre lavoravano sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano. A un anno dalla tragica vicenda, il comune di Brandizzo organizza una giornata di commemorazione per onorare la memoria delle vittime.

Il programma di venerdì 30 agosto 2024 prevede alle 9.30 una cerimonia presso la lapide dedicata alle vittime in piazza della Stazione. Alle 10.30 seguirà un convegno alla presenza dell’onorevole Chiara Gribaudo e dei rappresentanti sindacali di categoria. Contestualmente, sarà inaugurata la mostra fotografica “Morire sui binari” nella Sala Consiliare di piazza Carlo Ala 5, realizzata in collaborazione con Sicurezza e Lavoro. La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 13 settembre 2024 nell’atrio del Palazzo Comunale, situato in via Torino 121.

La giornata commemorativa si concluderà nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, dove alle 20.30 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio dei cinque operai. Dopo la funzione, una fiaccolata percorrerà via Torino fino alla stazione ferroviaria, luogo simbolo della tragedia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese