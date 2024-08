Vco: falsifica i dati sulla qualità dell’acqua spostando il tubo di prelievo in una tanica d’acqua pulita, denunciato per frode processuale

VCO – Prelevava l’acqua da analizzare non dal fiume, ma da una tanica di acqua pulita: questo il metodo che utilizzava un operatore di un’impresa che monitorava la qualità dell’acqua a Re, nel Vco.

La frode è stata scoperta dai forestali di Santa Maria Maggiore. L’uomo aveva spostato il tubo di prelievo dal corso d’acqua e lo aveva inserito in un contenitore di acqua limpida prelevata altrove. In questo modo i dati risultavano in regola, ma erano in realtà truccati. Tra l’altro, il punto di prelievo e l’apparecchiatura erano stati installati dai carabinieri forestali e da Arpa Piemonte.

L’operatore è stato denunciato per frode processuale e impedimento di controllo.

