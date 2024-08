4 militanti di Casapound indagati per violenza aggravata nei confronti del giornalista aggredito a Torino

TORINO – La Polizia di Stato questa mattina ha eseguito quattro misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di quattro esponenti di Casapound, indagati per violenza aggravata sul giornalista del quotidiano La Stampa Andrea Joly.

Andrea è stato picchiato nella notte del 20 luglio mentre stava documentando la festa in corso di Casa Pound, in via Cellini a Torino.

Quando i militanti hanno capito che non faceva parte del gruppo gli hanno prima chiesto il cellulare, poi hanno cominciato a minacciarlo, per poi finire all’aggressione vera e propria.

