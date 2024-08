Code in tangenziale a Torino a causa di un incidente all’altezza di Collegno

TORINO – Da questa mattina (giovedì 22 agosto) ci sono rallentamenti e code in tangenziale a Torino a causa di un incidente. L’ingorgo si incontra soprattutto all’altezza dello svincolo per Collegno, dove due auto si sono scontrate provocando in tutto tre feriti. L’incidente ha portato alla chiusura di una carreggiata e al restringimento del traffico.

