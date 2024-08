Cuneo: modifiche alla viabilità dal 26 al 31 agosto per il ripristino dell’asfalto sulla SS20 “del Colle di Tenda”

CUNEO – Da lunedì 26 e mercoledì 28 agosto a Cuneo, in corrispondenza della rotatoria tra la SS20 e via della Motorizzazione sarà istituito un senso unico alternato. L’intervento programmato da Anas prevede il ripristino della pavimentazione stradale.

Nelle successive due notti comprese tra mercoledì 28 e venerdì 30 agosto il senso alternato sarà attivo in corrispondenza della rotatoria di intersezione tra la SS20 e la SP422/via Valle Maira. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, in concomitanza con questa fase dei lavori il viadotto Soleri sarà temporaneamente

chiuso al traffico, sempre nella fascia oraria 19:00 – 7:00.

Infine, dalle 19:00 di venerdì 30 alle 7:00 di sabato 31 agosto il senso unico alternato sarà in vigore lungo il tratto rettilineo di statale in prossimità della medesima rotatoria.

