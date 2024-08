Dall’8 al 22 settembre Novara sarà al centro del mondo dell’hockey su pista. Ecco dove comprare i biglietti per le partite dei mondiali

NOVARA – Dall’8 al 22 settembre a Novara ci saranno i Campionati mondiali di hockey su pista e da oggi sono acquistabili i biglietti su Ticketone.

Ci saranno 66 squadre, provenienti da 29 Paesi diversi. Gli atleti passeranno il tempo libero al di fuori delle gare in strutture predisposte nell’area tra Novara, Vercelli e Rho-Malpensa. La Regione Piemonte ha previsto che ci saranno in Piemonte per questo evento circa 20 mila appassionati di hockey, che tra vitto e alloggio spenderanno circa 2 milioni di euro.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Worldskate TV. Per chi non riesce ad acquistare i biglietti online ci saranno le biglietterie del Pala Igor e del Pala Dal Lago, attive dall’8 settembre.

Il programma delle partite, le varie categorie in gara e i luoghi dei match sono consultabili qui.

