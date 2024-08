La storia del gelato pinguino di Pepino a Torino

TORINO – La storia inizia nel 1884 quando, un gelataio di origini napotelane, Domenico Pepino, decise di trasferirsi al nord e più precisamente a Torino, portandosi dietro oltre alla propria famiglia di gelatai, tutti gli strumenti, gli stampi e il materiale per produrre e confezionare gelato.

In pochi anni apre così una gelateria (“Vera Gelateria Artigiana” come recitava l’insegna) che in poco tempo diventa il simbolo della grande pasticceria fredda a Torino. Il 17 Giugno del 1916 Domenico Pepino cede, per la somma di Lire 10.000, il marchio e i segreti di produzione al Comm. Giuseppe Feletti, già noto e affermato produttore industriale dolciario, e a suo genero Giuseppe Cavagnino. I due imprenditori rinnovano l’azienda ed inaugurano un nuovo grandioso laboratorio dando maggior impulso commerciale e adottando il “ghiaccio secco” per l’esportazione dei prodotti, all’epoca assai difficile da effettuare anche solo per piccoli tratti.

Proprio grazie a questa innovazione venne coniata la frase “il gelato Pepino arriva ovunque“. Mantenendo sempre un altissimo standard qualitativo ed innovativo, rinnovando costantemente la linea prodotti.

La Pepino Gelati è stata insignita di ben 4 stemmi reali diventando così “Fornitore di Real Casa”: il 2 Giugno 1910 ha ricevuto il brevetto di S.A.R il Duca di Genova, il 31 Marzo 1913 da S.A.I. e R. la Principessa Laetitia di Savoia Napoleone Duchessa d’Aosta, il 1 Luglio 1925 da S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta, il 31 Marzo 1932 da S.A.R. il Principe di Piemonte.

Il 1939 rappresenta un anno fondamentale per la storia aziendale. Dopo una lunga fase di esperimenti e studi a riguardo, viene finalmente brevettato (brevetto N. 58033) e commer-cializato il primo gelato ricoperto su stecco al mondo: il Pinguino. All’epoca un Pinguino costava 1 Lira, proprio come il cinema “con 2 Lire si comprava gelato e si andava al cinema”.

Alla guida dell’azienda, dopo ben 5 generazioni, c’è sempre la Famiglia Cavagnino rappresentata oggi da Edoardo Cavagnino, pronipote di Giuseppe Cavagnino.

