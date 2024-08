59enne torinese esce in barca e scompare ad Imperia: ricerche in corso

IMPERIA – Disperso in mare dal pomeriggio di ieri, giovedì 22 agosto, un 59enne torinese uscito in barca dal porto di Imperia e non più tornato a casa. A dare l’allarme è stata la moglie nella serata, dopo che non è riuscita ripetutamente a mettersi in contatto con il marito. La capitaneria di porto di Savona e Imperia sta scandagliando il mare per ritrovarlo.

La sua imbarcazione è stata trovata vicino a degli scogli con il motore Guide acceso, per mantenerla ferma. Dell’uomo però nessuna traccia. Le ricerche sono in corso con tre mezzi della Capitaneria di porto di Savona e di Imperia e due elicotteri che stanno sorvolando il tratto di mare tra Andora e il primo comune dell’Imperiese. Le ipotesi sono varie, dal malore all’incidente.

