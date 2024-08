Due alpinisti precipitano per 70 metri sul Cervino: un morto e un ferito

CERVINO – Due alpinisti sono precipitati per 70 metri da quota 4100 metri sul versante svizzero del Cervino. Verso mezzogiorno di ieri, giovedì 22 agosto, altri alpinisti sulla via elvetica per la cima della cresta dell’Hörnli, che hanno assistito alla caduta, hanno chiamato i soccorsi. Quando sono giunti sul posto i soccorritori dell’elicottero del Air Zermatt non hanno potuto far nulla per uno di loro mentre l’altro leggermente ferito è stato trasportato all’ospedale di Viège.

In corso l’identificazione dell’uomo, per la cui morte è stata aperta un’indagine come da prassi da parte della magistratura elvetica in collaborazione con la polizia cantonale.

Foto di Liridon – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81954015

