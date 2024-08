Nuovo arresto a Torino per spaccio: rinvenuti 20 chili di hashish

TORINO – A Madonna di Campagna un 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo viveva in un piccolo paese della cintura torinese.

Il 46enne ha effettuato una sosta in un bar per poi recarsi in Via Sparone, zona isolata e di scarso passaggio di Madonna di Campagna. Dopo 10 minuti di attesa, la macchina dell’uomo è stata affiancata da un furgone bianco, il cui conducente ha passato velocemente all’uomo due borsoni.

I poliziotti hanno raggiunto la macchina prima che si allontanasse. All’interno dei borsoni i carabinieri hanno rinvenuto 200 panetti di hashish. Così l’uomo è stato immediatamente arrestato.

