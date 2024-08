Novara, linea dell’alta velocità interrotta per l’investimento di una persona: in corso accertamenti

NOVARA – Dalle 13:35 di oggi, venerdì 23 agosto, la circolazioni dei treni alta velocità a Novara sono sospesi per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria in seguito all’investimento di una persona di cui non sono note le generalità.

“I treni Alta Velocità possono registrare ritardi, essere instradati sulla linea convenzionale tra Novara e Milano con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 50 minuti e subire limitazioni di percorso. Il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (12:50) – Salerno (20:55) oggi è cancellato tra Novara e Milano Centrale” – segnala in un avviso Trenitalia.

Aggiornamento: La circolazione è tornata regolare a partire dalle 17:50 al termine degli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

