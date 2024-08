Fugge al posto di blocco e ferisce un carabiniere: denunciato 20enne a Omegna

OMEGNA – Un giovane di 20 anni, residente in provincia di Modena, è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri nella serata di venerdì 23 agosto a Omegna. Durante un posto di blocco, i militari hanno intimato l’alt per un controllo di routine, ma il ragazzo alla guida ha accelerato bruscamente per fuggire, sfiorando un carabiniere con lo specchietto laterale dell’auto.

Subito dopo l’incidente, i carabinieri hanno dato il via a un inseguimento, supportati da una seconda pattuglia. L’auto è stata bloccata sulla statale 229 del Lago d’Orta. Il giovane è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 gr/l. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a ricevere una multa. Fortunatamente, il carabiniere urtato dall’auto ha riportato solo lievi ferite guaribili in pochi giorni.

