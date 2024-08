Lunedì nero per la linea Cuneo-Ventimiglia: cancellazioni e limitazioni a causa di un convoglio eccezionale

Lunedì 26 agosto si preannuncia una giornata difficile per i pendolari e gli utenti della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda, un convoglio con un carico eccezionale attraverserà il territorio francese nella mattinata, causando la cancellazione e la limitazione di alcune corse tra Piemonte e Liguria di Ponente.

Le cancellazioni nel dettaglio

In particolare, il treno 22952, che parte da Ventimiglia alle 6:18 con arrivo previsto a Cuneo alle 9:19, sarà soppresso nel tratto tra Fontan-Saorge e Tenda. La corsa si svolgerà regolarmente fino a Fontan-Saorge, dove terminerà alle 7:07. A coprire il tratto tra Tenda e Cuneo sarà invece il treno 94016, in partenza da Tenda alle 8:06 e con arrivo previsto a Cuneo alle 9:19, lo stesso orario del treno cancellato.

Un’altra soppressione riguarderà il treno 22955, in partenza da Cuneo alle 6:41 e con arrivo a Ventimiglia alle 9:21. Questo convoglio sarà cancellato tra Tenda e Fontan-Saorge e concluderà il suo viaggio a Tenda alle 7:49. Per chi dovrà proseguire verso Ventimiglia, sarà disponibile il treno 94079, che partirà da Fontan-Saorge alle 8:29 con arrivo a Ventimiglia alle 9:21, mantenendo lo stesso orario del treno 22955.

I treni operativi

È importante notare che i due treni soppressi non saranno sostituiti da autobus tra Tenda e Fontan-Saorge. I viaggiatori che necessitano di spostarsi tra Cuneo e Ventimiglia potranno utilizzare gli altri treni della giornata, che rimarranno operativi. Tra questi ci sono:

22953 Cuneo 08:41 – Ventimiglia 11:21.

22956 Ventimiglia 10:39 – Cuneo 13:19.

22959 Cuneo 14:41 – Ventimiglia 17:33.

22898 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19.

22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05.

22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:19.

Nessuna modifica è prevista per i treni sulla tratta Fossano-Limone, che continueranno a circolare regolarmente, così come quelli che operano in territorio francese tra Tenda e Nizza.

