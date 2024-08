Il Toro vince con orgoglio contro l’Atalanta: 2 a 1 all’Olimpico di Torino

TORINO – Partita rocambolesca in rimonta e vinta con orgoglio dai granata. Dopo le proteste dei tifosi del Torino di oggi, sfociate per la cessione di Bellanova proprio all’Atalanta, la squadra risponde stringendo i denti e vincendo contro i bergamaschi per 2 a 1.

Il primo tempo parte male, con la squadra di Gasperini in vantaggio con il gol di Retegui al 26′. Risponde dall’altra parte subito Ilic che su cross di Adams rifila un pallonetto a Carnesecchi: al 31′ è di nuovo parità.

È nel secondo tempo che il Torino fa la differenza, prima con un gol di Adams al 49′ e poi riuscendo a difendere fino all’ultimo respiro l’attacco dell’Atalanta al risultato. Infatti, nei minuti di recupero (8 concessi per le numerose ammonizioni) il Var concede il rigore ai bergamaschi, ma Pasalic si fa parare da Milinkovic-Savic.

Finisce 2 a 1 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese