Lorenzo Sonego domina Alex Michelsen e vince il suo quarto titolo ATP a Winston Salem

TORINO – Una vittoria netta per Lorenzo Sonego negli Stati Uniti al torneo ATP 250 di Winston Salem, ottenendo così il suo quarto titolo. Dopo l’erba di Antalya nel 2019, la terra battuta di Cagliari nel 2021 e il sintetico indoor di Metz nel 2022 ora si aggiunge il torneo di Winston-Salem 2024 sul cemento all’aperto.

Il tennista torinese ha concluso il primo set in soli 23 minuti non concedendo all’americano neanche un game, poi nel secondo set ha ottenuto quasi subito il break gestendo il punteggio e vincendo con 6-0 6-3 in poco più di un’ora. Sonego ha mostrato un gran bel gioco, con un’alta percentuale di prime e tante variazioni che non hanno effettivamente mai fatto entrare in gioco Michelsen.

Da numero 58 nel ranking ATP, con questa vittoria Sonego rientra nei primi 50 al mondo. Un carica di confidenza per il torinese che dovrà affrontare mercoledì agli US Open il numero 14 del ranking, l’americano Tommy Paul.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese