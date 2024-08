In un alloggio di Stazzano c’erano 33 gatti in grave stato igienico e sanitario

STAZZANO – Le Guardie Zoofile Oipa di Alessandria sono intervenute in un alloggio di Stazzano, in provincia di Alessandria, dove si trovavano 33 gatti in grave stato igienico e sanitario, denutriti e pieni di parassiti. La segnalazione è arrivata da Animal’s Angels di Novi Ligure e dal Canile di Tortona.

L’associazione ne ha presi in carico una decina, in particolare mamme con cuccioli. Sequestrato anche un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse che sarà affidata al Centro Recupero Selvatici di Bernezzo (Cuneo).

