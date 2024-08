Arrestato 46enne in centro a Torino: aggredisce carabinieri, ferito un militare

TORINO – Domenica 25 agosto, intorno alle 14:30, le forze dell’ordine sono intervenute nel pieno centro di Torino, all’angolo tra Via Roma e Via Doria, per sedare una situazione di tensione all’interno di un esercizio commerciale. Un uomo di 46 anni, senza fissa dimora, stava creando disturbo sia al personale che ai clienti del negozio.

Alla vista dei carabinieri del nucleo radiomobile, l’individuo ha reagito in modo aggressivo, opponendo resistenza al controllo. I militari dell’Arma sono stati costretti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma per ulteriori accertamenti. Durante l’intervento, uno dei carabinieri è rimasto ferito e ha dovuto ricevere cure mediche al pronto soccorso, con una prognosi di 10 giorni.

L’uomo arrestato è stato trattenuto in una cella di sicurezza, in attesa di essere sottoposto al processo per direttissima.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese