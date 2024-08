Baladin Open Fest 2024: Torino celebra 10 anni di Open Baladin con 100 birrifici

TORINO – Dal 6 all’8 settembre 2024, Torino ospiterà il Baladin Open Fest 2024, una celebrazione imperdibile per gli amanti della birra artigianale italiana. L’evento, che si terrà in piazzale Valdo Fusi, si svolgerà in occasione del decimo anniversario di Open Baladin Torino e promette tre giorni di festeggiamenti dedicati alla birra e al buon cibo.

100 birrifici e oltre 100 birre alla spina

La manifestazione vedrà la partecipazione di 100 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia, che presenteranno oltre 100 birre diverse alla spina. Gli appassionati di birra avranno l’opportunità di scoprire una vasta gamma di stili e sapori, tutti rappresentativi della qualità e della diversità del panorama brassicolo nazionale.

Programma dell’evento

L’evento aprirà le sue porte venerdì 6 settembre dalle 17:00 all’01:00, sabato 7 settembre dalle 12:00 all’01:00 e domenica 8 settembre dalle 12:00 alle 24:00. Ogni giorno, il palco dell’area “cultural-birraria” ospiterà interventi di mastri birrai, esperti di birra e rappresentanti di Slow Food, che condivideranno storie e conoscenze sul mondo della birra artigianale e sulla filiera agricola italiana. L’organizzazione dell’area culturale sarà curata dallo staff dell’Unione Degustatori Birre.

Attività e intrattenimento

Il festival non si limiterà alla sola degustazione di birra. Durante il weekend, i visitatori potranno godere di una selezione di street food e della cucina di Open Baladin Torino. Sabato e domenica saranno anche dedicati agli appassionati di skateboard, con corsi di avvicinamento al mattino e al pomeriggio, e uno skateboard contest sabato sera a partire dalle 18:30, nello storico skatepark di piazzale Valdo Fusi.

Le serate di venerdì e sabato saranno allietate dalla musica della brass band Bandaradan, mentre TOradio fornirà la colonna sonora dell’intero evento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese