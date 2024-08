Torino, fumo arancione da un’azienda di smaltimento rifiuti: intervento dei Vigili del Fuoco

TORINO – Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 agosto 2024, l’allarme è scattato in strada del Francese a Torino, nella zona del Villaretto, presso la ditta General Fusti, specializzata nello smaltimento di rifiuti pericolosi. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente a seguito della segnalazione di una colonna di fumo arancione che si levava dal capannone dell’azienda, facendo temere il peggio.

Fortunatamente, i primi accertamenti hanno escluso la presenza di un incendio. Il fumo arancione, infatti, è stato causato da una reazione chimica tra sostanze presenti all’interno dello stabilimento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, e non risultano danni né pericoli per la popolazione.

Oltre ai pompieri, sul luogo dell’accaduto sono intervenute alcune pattuglie della polizia per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Le autorità continuano a vigilare sulla zona, ma al momento non sono state adottate misure di evacuazione né altre precauzioni particolari.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese