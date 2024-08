Turista spagnolo cade nello Scrivia per vedere meglio i fuochi d’artificio: finisce in ospedale ad Alessandria

CASTELNUOVO SCRIVIA – Un giovane, originario della Spagna, in vacanza in Piemonte, è caduto nel torrente Scrivia nella serata di ieri, lunedì 26 agosto. Stava cercando un posticino per vedere meglio i fuochi d’artificio della festa di paese, ha scavalcato una recinzione ed è caduto da una passerella.

Chiamati i soccorsi, i vigili del fuoco l’hanno ripescato dal torrente e prestato le prime cure. Sul posto anche personale del comune di Castelnuovo Scrivia. L’uomo è stato poi portato in ospedale ad Alessandria per accertamenti.

Dopo la concitazione per l’increscioso incidente i festeggiamenti sono iniziati, ma in ritardo.

