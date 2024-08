Stupro in un palazzo abbandonato di corso Vigevano a Torino, arrestato un 32enne

TORINO – Una donna è stata stuprata in un palazzo abbandonato di corso Vigevano, in Barriera di Milano. L’aggressore è stato arrestato poche ore dopo l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima 25enne è stata attirata dentro l’edificio da un uomo di 32 anni con una scusa; giunto in una stanza isolata, lui l’ha aggredita e violentata, per poi lasciarla a terra e andarsene. La 25enne è riuscita a contattare i carabinieri, che l’hanno portata all’ospedale Sant’Anna per le cure. I medici hanno confermato che i segni sul suo corpo sono riconducibili a uno stupro.

Gli agenti, poco dopo, hanno arrestato lo stupratore nello stesso palazzo dell’aggressione. Su di lui pendono le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, spaccio e ricettazione, dato che con sé aveva alcuni grammi di droga e 16 cellulari.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese