A Ivrea furto di collanine d’oro e aggressioni: arrestato un ragazzo di 17 anni

IVREA – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per il reato di furto con strappo.

I fatti

Nei giorni scorsi, intorno alle 12, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Ivrea e Banchette sono intervenuti nel centro cittadino a seguito della segnalazione di uno scippo di una collanina d’oro in danno di un 15enne.

La vittima del furto ha riferito di esser stato avvicinato in Corso Nigra, presso la pensilina del bus all’intersezione con via Dora Baltea, da tre giovani che con delle scuse iniziavano una conversazione con il 15enne. Uno di essi lo ha spintonato e, strattonandolo per la maglia, gli ha strappato la collana d’oro per poi allontanarsi verso il centro città.

Dopo circa un’ora, però, è stata segnalata alla Centrale operativa una lite tra più giovani nelle vicinanze del Movicentro ferroviario. Sul posto gli agenti non hanno trovato le persone segnalate, ma apprendono che ci sarebbe stato un ennesimo tentativo di rapina ai danni di un uomo. Visionando immediatamente le immagini delle telecamere cittadine si riusciva a individuare la lite segnalata e a ricondurre alcuni dei partecipanti proprio alla rapina avvenuta alle 12.00.

Gli investigatori sono tornati dunque presso il Movicentro per accurati controlli e hanno identificato un gruppo di soggetti e fra di essi è stato individuato un giovane, 17enne, perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima in sede di denuncia. Lo stesso presentava evidenti segni di colluttazione, riconducibili alla lite avvenuta poco prima sulle scale della passerella, e trovato in possesso della collana, del valore di circa 500 euro, oggetto della rapina.

Il 17enne, che peraltro ha anche precedenti specifici, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per furto con strappo.

