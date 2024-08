A Torino un Simposio sulla carne bovina di razza Piemontese

TORINO – Confagricoltura Torino, nell’ambito delle azioni atte a promuovere e commercializzare le produzioni agricole e agroalimentari del nostro territorio partecipa, anche quest’anno, alla Rassegna Zootecnica Regionale per la valorizzazione del vitellone piemontese della coscia I.G.P., giunta alla 20ma edizione, in programma dal 28 agosto al 2 settembre 2024 a Riva presso Chieri.

In seno alla Rassegna Zootecnica, Confagricoltura Torino organizza il VII Simposio sulla carne bovina di razza Piemontese abbinato a una cena dove, come da tradizione ormai, la carne della nostra razza da carne più importante è valorizzata dalla cucina di Lorenzo Bechis, chef patron della Rosa Bianca di Chieri. Sono proposte ricette specifiche in abbinamento a vini del nostro territorio. Quest’anno il tema è “La Piemontese è buona … tutta”; il titolo della serata vuole veicolare un messaggio importante rivolto a consumatori privati e ristoratori. La nostra razza è notoriamente rinomata, anche per l’ottima resa alla macellazione. Inoltre dobbiamo focalizzare sui tagli che non devono solo essere quelli pregiati; anche le frattaglie, il cosiddetto quinto quarto, le parti considerate meno nobili devono essere valorizzate. Questo per molteplici motivi, non ultimi, un’economia domestica che deve rivolgere il consumatore anche a tagli meno costosi ma che da un punto di vista gastronomico hanno indubbie e prelibate caratteristiche organolettiche. Gusti e sapori, che nella cena di Confagricoltura Torino, saranno messi in risalto attraverso ricette della tradizione sapientemente attualizzate.

Lato cantina, i protagonisti sono la Freisa di Chieri Doc e l’Erbaluce di Caluso Docg, vini ottenuti dai vitigni che sono stati negli anni passati, vitigno dell’anno della Regione Piemonte. I produttori, associati di Confagricoltura Torino, presenti alla serata per presentare le loro etichette sono Emanuele Miglioretti, titolare dell’Agricola Miglioretti di Pino Torinese e Sergio Tos, vicepresidente della Cantina della Serra di Piverone, nonché vicepresidente di Confagricoltura Torino.

L’evento si svolge presso la cascina “Al Colombè” di via Colombaro 3 a Buttigliera d’Asti. Si tratta della struttura adibita a eventi del titolare del succitato ristorante Rosa Bianca di Chieri.

Al sindaco di Riva presso Chieri, Massimo Perotti, al presidente e al direttore di Confagricoltura Torino, Gian Luigi Orsolani e Maria Luisa Cerale, si affianca Alessandro Filippa, direttore commerciale di Coalvi (Consorzio di Tutela della Razza Piemontese). Partecipano, inoltre, alla serata, numerose autorità locali, allevatori e alcuni giornalisti.

Gian Luigi Orsolani evidenzia che ” la Piemontese è un vanto locale che porta il nome della nostra regione ovunque e di cui dobbiamo essere fieri. È la seconda razza per numero di capi in Italia, seconda solo alla Frisona. Alle indubbie caratteristiche organolettiche, si aggiunge una filiera corta, controllata a tutti i livelli che garantisce sicurezza al consumatore.”

L’evento è realizzato con contributo della Camera di commercio di Torino.

