Disagi per il traffico in via Nizza: dal 2 settembre modifiche alla viabilità per lavori Ireti

TORINO – Da lunedì prossimo 2 settembre sono previste alcune modifiche della viabilità in via Nizza, all’incrocio con via Cellini, a causa dei lavori per la posa della nuova rete di alimentazione elettrica da parte di Ireti.

Considerata la chiusura nel mese di agosto della metropolitana per permettere il prosieguo dei lavori di ammodernamento e la presenza in superficie del servizio sostitutivo di trasporto, l’intervento, inizialmente previsto per il mese di agosto, è stato posticipato ai primi giorni di settembre, prima dell’apertura dell’anno scolastico, con l’obiettivo di ridurre i disagi per il traffico e i residenti.

Tuttavia, per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, in via Nizza, il traffico, tra il civico 147 e il 151, procederà a senso unico alternato per tutta la durata dell’intervento e verrà regolato con movieri. Nel medesimo tratto sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati della strada e si procederà alla chiusura della pista ciclabile, alternativamente sui lati Est ed Ovest.

È prevista anche la chiusura al traffico, con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati di via Cellini, nel tratto tra le vie Madama Cristina e Tommaso Grossi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori che, condizioni metereologiche permettendo, dovrebbero concludersi entro martedì 10 settembre.

Opportune segnalazioni della presenza del cantiere e della modifica della viabilità saranno posizionate all’incrocio con via Madama Cristina e in via Nizza all’altezza di piazza Dante e di piazza Carducci.

