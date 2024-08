Federico Chiesa non è più un giocatore della Juventus e passa al Liverpool: l’annuncio ufficiale

TORINO – Dopo quattro stagioni le strade della Juventus e di Federico Chiesa si dividono. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 1997 al Liverpool. Una notizia che si rincorreva da giorni.

Grazie di tutto, Fede, e in bocca al lupo per il futuro!

Dal primo giorno in cui è arrivato a Torino ha fatto emergere tutte le sue qualità. Il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, sono stati uno stimolo in più per tutti. Chiesa saluta il nostro Club avendo vinto 1 Supercoppa Italiana nella stagione 2020/2021 e 2 Coppa Italia, rispettivamente nel 2020/2021 – segnando anche la rete decisiva nella finale di Reggio Emilia contro l’Atalanta – e nel 2023/2024.

Chiesa conclude l’avventura in bianconero con all’attivo oltre cento presenze tra tutte le competizioni – 131, per la precisione –, costellate da 32 reti e oltre venti assist. Oltre cento le partite disputate con la nostra maglia, dicevamo, con la centesima raggiunta nella stagione 2023/2024, in occasione della sfida contro il Lecce del 26 settembre scorso, all’Allianz Stadium.

Quella in Inghilterra, per Federico, sarà la prima esperienza lontano dall’Italia dopo quelle alla Fiorentina prima e alla Juventus poi.

L’ormai ex attaccante della Juve sui social saluta i tifosi e mette le cose in chiaro:

È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri.

Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore.

Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso.

Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra.

Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto.

Grazie, Juventus. Fino alla fine 🤍🖤

Fede