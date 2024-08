Free Voices Gospel Choir al Castello Reale di Racconigi

RACCONIGI – Sabato 7 settembre alle ore 21, presso il piazzale Sud del Castello Reale di Racconigi, il Free Voices Gospel Choir® apre la nuova stagione di concerti con un evento di solidarieta organizzata in collaborazione con ‘Il fiore della vita’ per raccogliere fondi a favore del Reparto Oncologico Pediatrico dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano.

Una serata rivolta agli appassionati di musica gospel e non solo, con proposte di brani caratteristici della black music eseguiti dagli oltre 80 coristi del FREE, accompagnati da musica dal vivo nonché intramontabili brani a ritmo blues e jazz, sonorità inconsuete a ritmo latino, alcune novità e gli immancabili brani tradizionali che fan subito Gospel.

Evento realizzato in collaborazione con MIC – Residenze Reali Sabaude e Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, con il patrocinio della Citta di Racconigi ed il contributo di partner del territorio. Presenta Cristina De Stefano, mentre la Direzione artistica e musicale del concerto è a cura di Laura Robuschi, Fondatore e Direttore del Free Voices Gospel Choir®

Il Free Voices Gospel Choir

Oltre 730 concerti realizzati, 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice e founder Laura Robuschi, 7 compact-disc autoprodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati (tra cui: Emergency, AISLA, Altro Domani, AIDO, AIRCC di Candiolo, AVIS, Rainbow for Africa, Sermig, Oltre i Confini, Casa UGI, Fondazione Magnetto, FCA Italy, AC Milan e Juventus FC).

Sono i numeri che ben rappresentano i 27 anni di attività dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata allo scopo di divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir®, tante voci libere e diverse come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica e lanciare un messaggio di fede e di speranza.

Dal 2000 il Free Voices Gospel Choir® è promotore di “Gospel sotto le stelle®”, tra le più importanti manifestazioni a carattere nazional, che ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati e professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra gli altri: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin, Calvin Bridges e Daniel Thomas e Rudy Fantin.

Sul palco, a dirigere da 27 anni uno tra i piu importanti Mass choir italiani, la founder e Direttrice Laura Robuschi guida del coro e vera anima delle varie attività di formazione, studio e sperimentazione vocale che esso propone sul territorio.

