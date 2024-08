I carabinieri lo fermano per un controllo e trovano in auto 11 flaconi di metadone, arrestato nel Verbano

VERBANIA – Aveva in auto 11 flaconi di metadone l’uomo di 35 anni, residente in provincia di Novara, che è stato arrestato dai carabinieri di Verbania per detenzione ai fini di spaccio.

Era partito tutto da un controllo stradale a Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Il 35enne trovato con il metadone aveva un cellulare, scoperto dai militari, su cui vi erano alcuni messaggi riconducibili all’attività di spaccio, nei quali i flaconi venivano chiamati ‘bombolette’.

Inoltre, nell’auto è stata trovata anche un certificazione per la sostanza, ma intestata a un altro soggetto.

Come riportato da Ansa, dopo il controllo stradale, la perquisizione è stata estesa nell’abitazione del 35enne, che ha diversi precedenti di polizia sempre in materia di stupefacenti: sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di funghi allucinogeni, morfina e marijuana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese