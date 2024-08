Incidente alle Fonderie industriali di Mondovì: 28enne elitrasportato al Cto

MONDOVI’ – Un 28enne si è ferito alla mano lavorando alle Fonderie industriali di Mondovì, che si trovano in corso Francia. Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 16 di oggi, giovedì 29 agosto, il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 in elicottero all’ospedale Cto di Torino, dove si trova ora non in pericolo di vita.

È il secondo incidente in pochi giorni, dopo quello di ieri a Bernezzo dove un lavoratore 23enne è rimasto ferito alla Tecnoindustria di San Rocco.

