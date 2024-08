Perdita di diclorofluoroetilene al polo chimico di Spinetta Marengo

SPINETTA MARENGO – Una perdita di diclorofluoroetilene si è verificata questa mattina da una cisterna del polo chimico di Spinetta Marengo, la ex Solvay. La società Syensqo, che gestisce gli impianti, ha allertato vigili del fuoco e Arpa ma la situazione si è risolata senza che necessità di intervento.

Sul posto non erano presenti operai e secondo l’azienda non c’è alcun pericolo. La situazione verrà comunque monitorata come da protocolli di sicurezza.

