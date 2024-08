Sorteggi Champions League Juventus: ecco le 8 squadre che dovrà affrontare nella prima fase

TORINO – Sono state sorteggiate le squadre che dovrà affrontare la Juventus nel nuovo girone all’italiana della Uefa Champions League a 36 squadre. La squadra di Motta sfiderà il Manchester City, il Benfica, lo Stoccarda e il Psv Eindhoven a Torino, mentre in trasferta incontrerà Lipsia, Bruges, Lilla e gli inglesi dell’Aston Villa. Chi farà più punti passerà nella seconda fase (24 squadre in tutto): le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima andranno ai playoff. Dagli ottavi in poi si procederà come al solito, gare di andata e ritorno.

Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus, ha commentato da Montecarlo i sorteggi della Champions League 2024/2025: “Una fase affascinante, con sfide belle da giocare, tirata fino all’ultimo. Dovremo affrontare tutte le partite al massimo, sia quelle in trasferta che quelle in casa, come per esempio con il Manchester City. L’impressione è che ci sarà da giocarsela sui dettagli, fino alla fine, ma siamo pronti. Abbiamo buone sensazioni in questo inizio di stagione, ci vuole un po’ di tempo affinché tutti entrino nei meccanismi e nel modo di pensare e lavorare della Juventus. Abbiamo fatto due buoni risultati, ma la stagione sarà lunga e complicata, tutti saranno importanti e chiamati in causa: la cosa più bella è vedere i nostri giovani fare così bene e dare un contributo così importante. C’è grande fiducia, la nostra rosa è attrezzata e tutti saranno determinanti”. 🗓️ Le avversarie che affronteremo nella prima fase della Champions League 2024/25 🏆 pic.twitter.com/VUzk3ZoSTg — JuventusFC (@juventusfc) August 29, 2024

