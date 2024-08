Alba ha riavuto la sua medaglia d’oro al valor militare

ALBA – Alba riavrà la sua Medaglia d’oro al Valor Militare, rubata dall’ufficio del sindaco il 5 maggio 2023. In realtà la nuova medaglia, una copia concessa dal Ministero della Difesa, è già in città, ma verrà consegnata ufficialmente con una cerimonia il 13 novembre, a 75 anni dal conferimento da parte del presidente Luigi Einaudi.

“Il suo valore è davvero inestimabile per la nostra città e per tutto il territorio: – ha detto il sindaco Alberto Gatto – va ben oltre l’oro di cui è fatta perché rappresenta il sacrificio di tanti e tante soprattutto giovani che hanno donato la vita per la libertà e i diritti di ognuno di noi”

