Carcere di Torino: 40 detenuti scappano dalle loro celle per picchiare un altro recluso

TORINO – Secondo quanto denunciato dall’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, circa quaranta detenuti del carcere Lorusso e Cutugno hanno partecipato al pestaggio di un uomo rinchiuso in una cella vicina.

I fatti

La rissa è avvenuta nel padiglione B, che è composto da dodici sezioni: una ospita detenuti impegnati in attività lavorativa esterna all’Istituto, una per detenuti studenti di corsi professionali, due per studenti iscritti ad un corso professionale della durata triennale, due sezioni di prima accoglienza per soggetti nuovi giunti, una per nuovi giunti tossicodipendenti.

Intorno all’ora di pranzo circa 40 detenuti hanno forzato i cancelli del primo piano e hanno raggiunto il terzo piano; qui, hanno sferrato calci e pugni contro un altro detenuto. Non è ancora chiaro il reale motivo della spedizione punitiva.

Nel tentativo di arginare il gruppo, due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti.

