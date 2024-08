Esiste una gara mondiale di soccorsi: si terrà alle Azzorre, parteciperanno i Vigili del Fuoco italiani che ora si stanno allenando a Biella

BIELLA – Dal 5 al 9 novembre si terrà in Portogallo il World Rescue Challenge, una gara internazionale in cui una serie di team dovranno portare a termine delle operazioni di salvataggio nel minor tempo possibile; tra i tanti partecipanti ci sono anche i Vigili del Fuoco, che in questi giorni si stanno allenando a Biella.

Si chiama “Extrication Team Italia” il gruppo che prenderà parte alla competizione che verrà organizzata nelle Azzorre. All’interno ci sono vigili di Venezia, Ravenna, Firenze, Verona, Parma, Milano, Rimini e Forlì, ma c’è anche una punta piemontese: il Team Leader infatti sarà Sandro Pelissero, del Comando di Torino.

In questi giorni a Biella la squadra sta simulando operazioni di estrazione di vittime di incidenti automobilistici.

Breve storia del World Rescue Challenge

La competizione World Rescue Challenge ha una storia lunga più di 20 anni. Si legge sul sito ufficiale dell’evento: “Dal 1999, la World Rescue Organisation organizza la sua annuale World Rescue Challenge, per consentire ai team di migliorare le proprie competenze e competere in condizioni realistiche e confrontandosi con standard globali riconosciuti”.

L’obiettivo è di “condividere, apprendere e scambiare informazioni, al fine di sviluppare le loro competenze per un intervento efficace dopo un incidente e per lo sviluppo di un’assistenza medica e di soccorso combinata”.

Lo scorso anno la WRC è stata ospitata a Lanzarote e anche in quel caso era presente una delegazione di italiani che ha partecipato alla gara.

