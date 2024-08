Furto in un negozio in centro a Torino, arrestati due uomini

TORINO – Due uomini di 43 e 38 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché gravemente indiziati di furto a danno di un esercizio commerciale.

I fatti

Poco dopo le due di notte, gli agenti sono intervenuti in un negozio di via Giolitti dopo che la titolare dell’esercizio ha notato dalle telecamere, poste all’interno dell’esercizio, la presenza di due persone intente a trafugare della merce.

Sul posto si sono subito recate due volanti della polizia di Stato. Al loro arrivo, gli agenti hanno notano la presenza all’esterno del negozio di due individui in possesso di due borse rigonfie che hanno subito abbandonano alla vista dei poliziotti.

Nella fuga i due si sono separati dirigendosi in direzioni opposte: il primo si è allontanato lungo via Giolitti, il secondo verso Piazza San Carlo. Uno di due, per confondere gli agenti, si è sfilato la giacca durante la fuga. Entrambi, però, sono stati fermati dai poliziotti i quali hanno recuperato anche la refurtiva per un valore prossimo ai 500 euro: cinque paia di scarpe, un tablet e un registratore di cassa.

Tutta la merce rubata è stata in seguito restituita alla legittima proprietaria.

