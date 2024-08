Incendio in un’azienda di stoccaggio rifiuti all’Interporto Sito di Orbassano

ORBASSANO – Un incendio è scoppiato la scorsa notte in uno dei blocchi della Greenthesis, azienda di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, all’interno dell’Interporto Sito di Orbassano. A prendere fuoco è stato materiale destinato al termovalorizzatore.

L’incendio è stato spento dal sistema automatico interno e non ci sono stati problemi. I vigli del fuoco sono intervenuti per lo smassamento. Questo il comunicato in cui l’azienda spiega cosa è accaduto.

Il materiale si è spontaneamente incendiato. Il sistema antincendio automatico è entrato tempestivamente ed efficacemente in funzione allagando di schiuma le vasche. Il focolaio non ha dunque potuto espandersi e le fiamme sono state soffocate nel giro di circa mezz’ora. I vigili del fuoco, allertati come da procedura, sono intervenuti tempestivamente, ma quando sono arrivati, hanno trovato una situazione già in remissione. A fiamme abbattute, con l’ausilio della squadra antincendio di stabilimento, hanno verificato che il materiale fosse perfettamente spento. L’Arpa è intervenuta allo scopo di individuare l’eventuale disperazione di sostanze indesiderate nell’ambiente, ma le misure effettuate hanno dimostrato l’assenza di qualunque problematica. A questo proposito, evidenziamo che il sistema antincendio prevede il confinamento dei fumi all’interno del capannone denominato Tlv per poi essere inviati, trattati e purificati dall’impianto di abbattimento E1, prevenendo così ogni tipo di impatto all’esterno del sito produttivo. L’evento non ha causato alcun danno alla costruzione né agli impianti che dunque sono perfettamente operativi. Eventi di questo genere che sono certamente scongiurabili, e nella fattispecie non prevedibili, hanno tuttavia dimostrato l’esistenza di un sistema efficace sotto il profilo della sicurezza