Si lava nudo tra le auto a Rivoli: è una persona che ha bisogno di aiuto

RIVOLI – Un uomo si è spogliato e, nudo, ha utilizzato una bottiglietta d’acqua per lavarsi. Si trovava tra i passanti e le auto di corso XXV aprile a Rivoli. A raccontare quanto accaduto è Federico Depetris, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha ripreso la segnalazione di un cittadino e depositato un esposto alla polizia locale.

“Non è il primo episodio di questo tipo in città – racconta Depetris – E’ nota la presenza di un soggetto senza fissa dimora che dorme ed espleta i suoi bisogni fisiologici nel parcheggio sotterraneo di Via Rombò oggetto, recentemente, di un intervento di sanificazione proprio a causa della presenza di feci e residui organici. Potrebbe trattarsi della stessa persona ritratta nella foto. Non ne ho la certezza e lascio che siano gli inquirenti eventualmente ad accertarlo.”

“Dobbiamo trovare una soluzione che ponga fine a questa penosa e pericolosa situazione – ha concluso – in primis per aiutare questa persona che vive in condizioni di assoluto degrado e disagio, che probabilmente necessita di un supporto psichiatrico, e poi per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed il decoro della Città”.

